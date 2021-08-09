Yangınla mücadelede seferberlik! Kazanlar yangın savaşçıları için kaynadı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 29 Temmuz Perşembe günü başlayan ve 12'inci gününe giren yangın nedeniyle havadan ve karadan alevlere müdahale devam ediyor.





Yangın nedeniyle günlerdir bölgede bulunan ve alevlerle savaşan yüzlerce yangın söndürme işçisi, polis, jandarma ve askerler ile sivil halk yoğun çaba harcarken, çevreden ve Türkiye'nin birçok noktasından bölgeye gıda başta olmak üzere birçok malzeme desteği gönderiliyor.



Günlerdir yangınla mücadele eden ekipler yemek ihtiyaçlarını genellikle sandviç başta olmak üzere ekmek arası soğuk ve kuru gıdalarla gideriyordu. İlçeye bağlı Beyobası'nda yaşayan kadınlar, 4 gün önce Kızılay ile yangın bölgesinde görev yapanlara sulu ve sıcak yemek sunmaya başladılar. Beyobası'nda kurulan kazanlarda, odun ateşinde pişen ev yemekleri her gün orman yangınlarında çalışanlara ulaştırılıyor. Beyobalı kadınlar her gün farklı bir menü ile yaklaşık yüzlerce kişiye yetecek şekilde 3 ayrı çeşit yemek hazırlıyor.





"HORTUM TUTMASAK DA BÖYLE DESTEK VERMEK İSTİYORUZ"

Yemek hazırlayanlardan Nurgül Bayrak, "3-4 gündür yemek hazırlıyoruz, her gün farklı yemek yapıyoruz. Yukarıda çalışanlar bizim yaptığımız yemekleri yiyorlar" derken, Hüseyin Çandarlı ise "Kazan kazan yemek pişiyoruz" dedi. Çandarlı, "Kaç gündür buradayız, biz her zaman devletimize, milletimize desteğiz, sorun Türkiye'nin milletin sorunu, hepimiz birlik içindeyiz" diye konuştu.





Günde 3 çeşit yemek yaptıklarını belirten Mürivet Pirci ise, "Bizim de çorbada tuzumuz bulunsun istedik. Devlet için, millet için el eleyiz. Karınca misali hortum tutamasak da bu şekilde destek vermeye çalışıyoruz. Çalışanlar aç kalmasın, kuru yemesinler diye" dedi.



Ulviye Sül ise, "Bugün ayran çorbası, fasülyeli patatesli yahni yapıyoruz. Her gün değişik yemek yapıyoruz. Dün nohutlu et yahnisi vardı, cacık vardı. Evvelsi gün şehriye vardı, önceki gün kızartma ve mercimek vardı. Her gün 3 çeşit yemek yapıyoruz" dedi.

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