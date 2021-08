Yangınla mücadelede yaralandılar, tedavilerinin ardından yine bölgeye gittiler

Muğla Köyceğiz'de görevli olan Adalet Bakanlığı'na bağlı İstanbul Maltepe CEKUT ekibi, dün akşam 20.00 sıralarında araçlarından ekipmanları boşaltırken, yanlarında bulunan Mersin İtfaiyesi'nin yangın hortumu rekoru patladı. Patlama sonrası yaralanan 4 CEKUT gönüllüsü Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

İki personel ayakta tedavi olurken, ayağından yaralanan ekip lideri Can Murat Bostan ve elinden yaralanan Selman Sungun'un tedavileri bir süre daha devam etti. Tedavi sonrası tabucu edilen Bostan ve Sungun'a İstanbul'a dönebilecekleri iletildi. Ancak her iki personel de yangınla mücadele sürecine destek olmak istediklerini, şu an için görev yerlerinden ayrılmak istemediklerini söyleyerek, yeniden çalışmalara katıldılar.





'ARKADAŞLARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaralanan personellere geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Köyceğiz'deki yangın söndürme çalışmalarında yaralanan CEKUT personelimiz Can Murat Bostan ve Selman Sungun ile görüştüm. Durumları iyi. Çalışmalara devam etmek istemeleri bizi duygulandırdı. Arkadaşlarımızla gurur duyuyor, tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.