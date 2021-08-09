“Yunanistan’da öldürülen babamın kemiklerini verin”

MUĞLA Bodrum'da üniversite öğrencisi olan 20 yaşındaki Aytü Bilici, babasının 2011'de Yunanistan'da işlediği bir suçtan dolayı hapisteyken rahatsızlanarak kaldırıldığı hastane koğuşunda kazakla boğularak öldürüldüğünü, annesinin ikinci evliliğini yaptığı evde bulduğu evraklardan öğrendi. Babası Doğan Bilici'nin sekiz yıl hapis cezası aldığı dönemde kazakla ve çöp poşetiyle boğularak öldürüldüğünü öğrenen genç kız, hem onun Yunanistan'daki kimsesizler mezarlığından alınarak Türkiye getirilmesi için hem de hapishanede öldürülmesinden dolayı, Yunanistan hükümetine 105 euroluk maddi ve manevi tazminat davası açtı.

BİR MEZARI OLSUN İSTİYORUM

HARÇLIĞINI çıkarmak için garsonluk yapan Aytü Bilici, "Babama 8 yıl hapis cezası verilmiş. Sonra da Türk olduğu için aynı hapishanede hırsızlık, uyuşturucu, silah taşıma ve yaralama suçlarından 13 yıl 14 ay hapis cezası alan Asimaki isimli bir mahkum tarafından 1 Kasım 2011'de kasten öldürülmüş. Babam ardından Atina'da kimsesizler mezarlığına defnedilmiş. Şimdi ben avukatımız Varol Turbay aracılığıyla babamın cenazesinin verilmesi için resmi başvuruda bulundum. Onun kemiklerinin Muğla'da defnedilmesini ve adına bir mezarının olmasını istiyorum. Ayrıca Yunan hükümetine babamın tutuklu bulunduğu hapishanede can güvenliğini korumadığı için 100 bin Euro ve 10 yıldır babalıktan yoksun kaldığım için 5 bin euro da manevi tazminat davası açtım" dedi.

ÖLÜM RAPORU VE BELGELER

İZMİRLİ avukat Varol Turbay, üniversiteli Aytü Bilici'nin davasında ülkeler arası tazminat davası açmanın hukuk açısından zor olduğunu ve yıllar önce Newyork'ta yine Türkiye'den açılan bir dolarlık bir tazminat davasını emsal olarak göstereceklerini belirtti. Avukat Turbay ayrıca Bilici'nin babasıyla ilgili ölüm raporunu, o döneme ilişkin tüm belge ve evrakları adliyeye teslim ettiklerini belirtti.

FATİH ŞENDİL