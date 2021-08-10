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Haberler Muğla 4 Bakan Marmaris’te koordinasyon toplantısı yaptı

4 Bakan Marmaris’te koordinasyon toplantısı yaptı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde il genelindeki orman yangınlarıyla ilgili 4 bakanın katıldığı koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

4 Bakan Marmaris’te koordinasyon toplantısı yaptı
İHA

10.08.2021, 22:30

Marmaris Öğretmenevi'nde kurulan AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı Etibar Mirzeyev katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleştiren toplantıda il genelindeki yangınlardaki son durum ele alındı.
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