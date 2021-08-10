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Haberler Muğla Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın

Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın

Son dakika haberi....Muğla'nın Bodrum ilçesindeki otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için ekipler çalışma başlattı.

Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın

10.08.2021, 15:49

Bodrum'un Dereköy Mahallesi'ndeki otluk ve makilik alanda, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ekipler söndürme çalışması başlattı.

Yangın bölgesinde köpek ve yavrularına jandarma koruması

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