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Haberler Muğla Bodrum'da makilik yangını! Çalışmalara iki uçak daha katıldı

Bodrum'da makilik yangını! Çalışmalara iki uçak daha katıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Dereköy Mahallesi'ndeki otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekibi sevk edildi. Orman ve itfaiye ekiplerince 3 arazöz ve 4 itfaiye aracıyla karadan, 1 helikopterle havadan yürütülen söndürme çalışmalarına, 2 uçak daha katıldı.

Bodrum'da makilik yangını! Çalışmalara iki uçak daha katıldı
AJANSLAR

10.08.2021, 18:04 Güncelleme Tarihi: 10.08.2021, 18:11

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki otluk ve makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor. Orman ve itfaiye ekiplerince 3 arazöz ve 4 itfaiye aracıyla karadan, 1 helikopterle de havadan alevlere müdahale ediliyor.

Başta turistik mahalle Gümüşlük olmak üzere gökyüzünü kaplayan dumanlar ise ilçe genelinden görülüyor. Dereköy Mahallesi'nin üst kısmında çıkan yangının şu an için yerleşim yerinde herhangi bir tehlike oluşturmadığı, bölgedeki arazinin çoğunlukla otluk alan olduğu belirtildi.

2 UÇAK DAHA KATILDI
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki otluk ve makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor. Orman ve itfaiye ekiplerince 3 arazöz ve 4 itfaiye aracıyla karadan, 1 helikopterle havadan yürütülen söndürme çalışmalarına, 2 uçak daha katıldı. Havadan ve karadan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

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