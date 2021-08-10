Fethiye Patlangıç'ta daire icradan satışa çıkarıldı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak eve ait bilgilere yer verildi.
Fethiye Patlangıç'ta daire icradan satılığa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda evin satış fiyatı da belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak eve ait bilgilere yer verildi.
Fethiye'de icradan satılık daire haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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