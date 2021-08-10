Edinilen bilgiye göre, Göcek Mahallesi Dikmentepe mevkiindeki zirai alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek, alevlerin ormanlık alana sıçramasını önledi. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Göcek’teki yangın büyümeden söndürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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