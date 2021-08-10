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Haberler Muğla Göcek’teki yangın büyümeden söndürüldü

Göcek’teki yangın büyümeden söndürüldü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Göcek’teki yangın büyümeden söndürüldü
İHA

10.08.2021, 16:32

Edinilen bilgiye göre, Göcek Mahallesi Dikmentepe mevkiindeki zirai alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek, alevlerin ormanlık alana sıçramasını önledi. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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