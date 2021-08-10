Jandarma ve vatandaştan çevre temizliği

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ile gönüllü vatandaşlar, Gölköy'den temizliğe başlayarak, Cennet Koyu ve Torba Demir mevkisine giden yollardaki cam şişeler ve cam kırıkları başta olmak üzere, çöpleri topladı. Çok sayıda kişinin katıldığı etkinlikte ara yollarla birlikte 15 kilometrelik alan temizlendi. Çevre temizliğinde torbalar dolusu çöp toplandı. Toplanan çöpler, Bodrum Belediyesi'nce alınarak geri dönüşüm merkezine götürüldü. Çevre temizliği etkinliğinin belirli aralıklarla devam edeceği kaydedildi.

FERDİ YAVUZ