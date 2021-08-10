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Haberler Muğla Marmaris'te yangından kaçıp denizde mahsur kalan köpek kurtarıldı

Marmaris'te yangından kaçıp denizde mahsur kalan köpek kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında alevlerden kaçarken girdiği denizde mahsur kaldığı belirtilen köpeği Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Marmaris'te yangından kaçıp denizde mahsur kalan köpek kurtarıldı
DHA

10.08.2021, 17:35 Güncelleme Tarihi: 10.08.2021, 18:11

Muğla'nın çeşitli ilçelerinde çıkan orman yangınları hayvanları da olumsuz etkiledi. Yangınlarda birçok hayvan da zarar gördü.

Marmaris'teki orman yangını sırasından alevlerden kaçtığı öen sürülen bir köpek girdiği denizde mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler denizin ortasındaki köpeği yakalayarak kurtardı. Tekneye alınan köpek daha sonra doğaya bırakıldı.

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