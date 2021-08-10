Seydikemer'de orman yangını

Karaköy mahallesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, havadan helikopter ve uçakla, karadan arazöz ve itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Muğla'da yangın girmeyen orman! Fıstık çamları yangına karşı güvende

Son dakika: Muğla'nın Ula ilçesinde yangın çıktı