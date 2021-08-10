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Haberler Muğla Seydikemer'de orman yangını

Seydikemer'de orman yangını

Son dakika haberi....Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Seydikemer'de orman yangını
AA

10.08.2021, 12:08 Güncelleme Tarihi: 10.08.2021, 12:14

Karaköy mahallesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, havadan helikopter ve uçakla, karadan arazöz ve itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

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