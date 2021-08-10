Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Yunanistan'a uçak yardımına ilişkin flaş açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milas yangınına ilişkin "Kanser gibi görünmeyen yerlerden, bir noktadan çıkabilen, devam eden bir yangınla karşı karşıyayız." şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milas yangınına ilişkin "Kanser gibi görünmeyen yerlerden, bir noktadan çıkabilen, devam eden bir yangınla karşı karşıyayız." şeklinde konuştu.

YUNANİSTAN'A UÇAK YARDIMI

Yunanistan'a uçak yardımına ilişkin konuşan Pakdemirli, "Yunanistan'daki yangın ciddi boyutlara, yerleşim yerlerini tehdit eder hale gelmiş durumda. Bu anlamda komşumuza 2 uçağın gönderilmesi planlanmaktadır." dedi.

KÖYCEĞİZ'DE YERLEŞİM YERLERİ TEHLİKEDE Mİ?

Bakan Pakdemirli, Köyceğiz'de yangına ilişkin "Köyceğiz'deki yangından yerleşim yerlerine önemli bir tehdit yok, havadan ve karadan etkin mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.