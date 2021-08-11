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Haberler Muğla 15 yaşındaki iki kız arkadaştan haber yok

15 yaşındaki iki kız arkadaştan haber yok

15 yaşındaki iki kız arkadaştan haber yok

11.8.2021

MUĞLA Milas'ta ortadan kaybolan 15 yaşındaki Nasibe ve Sudenaz'dan haber alamayan aileleri, kızlarının hayatlarından endişe ediyor. Milas'ta oturdukları evden çıkan iki arkadaş Sudenaz Çimen ve Nasibe Betül Tüysüz'e ulaşamayan yakınları, dün durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İki arkadaşın bulunmaları için polis çalışma başlattı. Kızların hayatlarından endişe duyduklarını belirten aile bireyleri, gerekli bilgileri güvenlik güçleriyle paylaştıklarını ve kızlarının bir an önce bulunmasını istediklerini söyledi.

■ VOLKAN YILDIZ

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