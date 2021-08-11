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Haberler Muğla ‘AK Partili VekilKkaya ateşin ortasında kaldı’

‘AK Partili VekilKkaya ateşin ortasında kaldı’

‘AK Partili VekilKkaya ateşin ortasında kaldı’

11.8.2021

Muğla Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, yangın bölgesinde yaşananları anlattı. Yangının ikinci gününde, yerleşim alanlarını sardığını belirten Demir, bölgede korkulu anlar yaşandığını aktardı. Yerleşim alanlarının tahliye edildiğini ifade eden Demir, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'nın alevler arasında kaldığını vurgulayarak, "İki ateşin arasında kalmıştı, oradan nasıl çıkabildi, ben de anlamadım. Çünkü alevler aniden etrafını sardı. Vekilimiz, 'Ata topraklarına bu kadar yıl sonra geldiğimize göre herhalde ölmeye geldik diye düşündük' dedi. Vekilimiz cesaretiyle millete örnek oldu" açıklamasında bulundu.


Mehmet Demir

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