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Haberler Muğla Bodrum açıklarında büyük korku yaşadılar! Yelkenlideki 3 kişi kurtarıldı

Bodrum açıklarında büyük korku yaşadılar! Yelkenlideki 3 kişi kurtarıldı

Son dakika... Muğla'nın Bodrum ilçesinde, halatı bir başka tekneye dolanan yelkenlideki 3 kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü botuyla kurtarıldı. Tekne de yedeklenip Bodrum Limanı’na getirildi.

Bodrum açıklarında büyük korku yaşadılar! Yelkenlideki 3 kişi kurtarıldı
DHA

11.08.2021, 17:22

Bodrum açıklarında, dün akşam saatlerinde seyir halindeki 15 metrelik yelkenli teknenin halatı, başka bir teknenin pervanesine dolandı. İçinde 3 kişinin olduğu tekne, bölgede mahsur kaldı. 112 merkezinden yardım istenmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü botuyla bölgeye gidilip, teknedeki 3 kişi kurtarıldı.

Tekne de yedeklenip Bodrum Limanı'na getirildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bodrum Karaada açıklarında halatı başka bir teknenin pervanesine dolanan ve içinde 3 kişi bulunan yelkenli tekne, KIYEM-6 botumuzca yedeklenerek Bodrum Limanı'na emniyetle yanaştırıldı" denildi.

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