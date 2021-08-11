Bodrum'daki makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Dereköy ve Gümüşlük mahallelerinde otluk ve makilik alandaki yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve su tankerleriyle karadan, gece 4 yangın söndürme helikopteriyle de havadan müdahale edildi.

Özel firmalara ait beton mikserleri de bölgede ekiplere destek verdi. Söndürülen yangında, Kavakderesi mevkisindeki bir ev yandı, yaklaşık 150 hektarlık makilik ve otluk alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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