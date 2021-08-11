Son dakika: Datça'da korkutan deprem! Ege Denizi sallanıyor

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 4,03 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Datça'da 4.9 büyüklüğünde deprem Son dakika: Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem Son dakika: Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 11, 2021
Büyüklük : 4.2 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 46.42 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 11.08.2021, 13:24:44 TSİ
Enlem : 36.3248 N
Boylam : 27.0991 E
Derinlik : 4.03 km
Detay : https://t.co/jkc0pu8L6b@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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