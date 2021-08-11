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Haberler Muğla Son dakika: Datça'da korkutan deprem! Ege Denizi sallanıyor

Son dakika: Datça'da korkutan deprem! Ege Denizi sallanıyor

Son dakika... Muğla'nın Datça ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın duyurduğu deprem yerin 4.03 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Son dakika: Datça'da korkutan deprem! Ege Denizi sallanıyor

11.08.2021, 13:50 Güncelleme Tarihi: 11.08.2021, 13:55

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 4,03 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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