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Haberler Muğla Alzheimer hastası 24 saat sonra bulundu

Alzheimer hastası 24 saat sonra bulundu

Alzheimer hastası 24 saat sonra bulundu

12.8.2021

MUĞLA Milas'ta kaybolan Alzheimer hastası Mehmet Arkan (80), jandarmanın arama çalışmasıyla 24 saat sonra ormanlık alanda bulundu. Akkovanlık mahallesindeki olayda, Mehmet Arkan, ailesiyle yaşadığı evden ayrıldı. Kendisinden haber alamayan ailesi, durumu Milas Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Hızla bölgeye ulaşan ekipler, Arkan'ı 24 saat sonra ormanda bitkin halde buldu. Yaşlı adama su veren jandarma, gerekli sağlık kontrollerinin ardından Mehmet Arkan'ı ailesine teslim etti.

■ VOLKAN YILDIZ

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