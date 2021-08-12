Küfürleştiği arkadaşını otogarda delik deşik etti

Muğla Fethiye'de bir kişi, arkadaşı tarafından otogarda defalarca kez bıçaklanarak öldürüldü. Herkesin gözü önünde gerçekleşen korkunç cinayet terminaldeki işyeri kameralarına da yansıdı. Olay önceki gece geç saatlerde Taşyaka mahallesinde bulunan Fethiye Otobüs Terminali'nde meydana geldi.

SON DARBE KALBİNE

Cavit Alioğlu (55) ve Ramazan Çiçek (42), gündüz saatlerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga etti ve küfürleşti. Arkadaş oldukları öğrenilen Alioğlu ve Çiçek arasındaki tartışma ve küfürleşme akşam saatlerinde mesajlaşmalarla devam etti. Ramazan Çiçek, bu arada Cavit Alioğlu'nun Ankara'ya gitmek üzere bilet aldığını öğrendi ve otogara gitti.

CEZAEVİNE KONULDU

Burada otobüs saatini bekleyen Alioğlu'nu bulan Ramazan Çiçek, etrafındaki kalabalığa aldırış etmeden elindeki bıçakla arkadaşının üzerine saldırdı. İlk bıçak darbesinin ardından Alioğlu kaçmaya çalışsa da Ramazan Çiçek hunharca elindeki bıçağı arkadaşının vücuduna saplamaya devam etti. 8 bıçak darbesinin sonuncusu kalbine isabet eden Cavit Alioğlu, kanlar içinde yere yığıldı.

Olayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde 55 yaşındaki talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. İşlediği cinayetin ardından kaçan Çiçek, bekçiler tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı. Poliste ifade vermeyen öfkeli saldırgan, çıkarıldığı mahkemeden cezaevine gönderildi. Görgü tanıkları ise her şeyin birkaç saniyede olduğunu belirterek, "Saldırgan hiçbir şey söylemedi, aniden adamın üzerine yürüyerek bıçak saplamaya başladı ve kaçtı" dedi.

MURAT YALÇIN