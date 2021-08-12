  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Muğla'da çıkan yangına müdahale ediliyor

Muğla'da çıkan yangına müdahale ediliyor

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde orman yangını çıktı. Son dakika bilgisine göre, yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Muğla'da çıkan yangına müdahale ediliyor
AA

12.08.2021, 19:02 Güncelleme Tarihi: 12.08.2021, 19:02

Çayboyu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince havadan ve karadan müdahale ediliyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla'da çıkan yangına müdahale ediliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.