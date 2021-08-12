Muğla'da çıkan yangına müdahale ediliyor

Çayboyu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde orman yangını çıktı. Son dakika bilgisine göre, yangına havadan ve karadan müdahale edildi.
12.08.2021, 19:02 Güncelleme Tarihi: 12.08.2021, 19:02
Çayboyu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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