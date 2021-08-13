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Marmaris yangınından geriye kalanlar yürek burktu

Marmaris'te günlerdir devam eden yangınlar söndürüldü. Geriye ise hüzünlü manzaralar kaldı. Marmaris’te günlerce devam eden orman yangınlarının acı hatırası böyle görüntülendi. Yemyeşil manzarası ile 2 hafta öncesine kadar görenleri etkileyen Osmaniye köyünün yangından sonraki görüntüsü ise yürekleri dağladı.

13.08.2021, 11:01