Su taşırken kaza yapan çiftçiye yeni traktör

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Arifler köyünde 1 Ağustos'ta çıkan ve çevre köylere de sıçrayan orman yangınına müdahale ederken traktörü devrilerek altında kalıp yaralanan Süleyman Yıldırım'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Kurum ziyarette Yıldırım'a yeni traktör sözü verdi.

KURUM'UN talimatı üzerine alınan traktör, Yıldırım'a Seydikemer Kaymakamı Ayhan Yazgan ve Belediye Başkanı Yakup Otgöz tarafından teslim edildi. Yeni traktörü karşısında gören Yıldırım, büyük bir sevinç yaşadı. "Vatan için bir ve beraber olalım" diyen Yıldırım, "Yaralarımızı birlikte saracağız. Her şey için teşekkür ederim" diye konuştu.

■ MURAT YALÇIN