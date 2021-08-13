Yürekleri serinleten haber Muğla’dan geldi

MUĞLA'DA 29 Temmuz'dan başlayan ve ardından peş peşe 13 ilçenin tamamında meydana gelen orman yangınlarının tamamı söndürüldü. Köyceğiz'de 14 gündür yanan ormanların da söndürülmesiyle, il genelinde devam eden yangın kalmadı. Yangınların 15. gününde Köyceğiz'in de söndürüldüğünü açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "28 Temmuz'da başlayan, 15 gün süren ve tarihimizde gördüğümüz en büyük orman yangınlarını yaşadığımız bu süreçte, son halka olan Muğla Köyceğiz yangınını da Ormanın Kahramanları'nın büyük özverisiyle kontrol altına aldık. Böylelikle ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürmüş olduk" dedi. Yangın alanlarında soğutma çalışmalarına karadan ve havadan devam ediliyor.

■ ADEM ÜLKER