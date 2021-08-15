  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Marmaris'in önemli turizm bölgelerinden Kızkumu Plajı'nda hayat normale dönmeye başladı

Marmaris'in önemli turizm bölgelerinden Kızkumu Plajı'nda hayat normale dönmeye başladı

Güney Ege'nin önemli turizm merkezilerinden Marmaris'teki turistik noktalarda, orman yangınlarının ardından yeniden yoğunluk yaşanmaya başladı. Orman yangının ardından, "deniz üzerinde yürüyormuş" hissi veren plajda hafta sonu hareketliliği yaşandı. Bölgeye çok sayıda günübirlik tur teknesi ve cip safari ile tatilcilerin de geldiği görüldü

Marmaris'in önemli turizm bölgelerinden Kızkumu Plajı'nda hayat normale dönmeye başladı
AA

15.08.2021, 17:26

Marmaris'in Orhaniye Mahallesi'nde adını bir efsaneden alan koyda bulunan Kızkumu Plajı çevresi de, ilçede 29 Temmuz'da Armutalan Mahallesi'nde çıkan ve 9 gün süren yangının ardından yeniden hareketlendi.

Etrafını çeviren ormanlarla ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Kızkumu Plajı, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan etkin müdahalesi ile, orman yangınlarından en az etkilenen bölgelerden biri oldu.

Orhaniye Koyu'nda, ilçe merkezine 30 kilometre mesafedeki "deniz üstünde yürüyormuş" hissi veren 450 metre uzunluğundaki batık patika görünümündeki plaj, hafta sonu tatilcilerle doldu.

Eşsiz doğal güzellikleriyle dikkati çeken, mavi ile yeşilin kaynaştığı ve çam ağaçlarının güzel kokusunun yayıldığı bölgede, yangının izleri göze çarpsa da hayat normale dönmeye başladı.

Efsanedeki prensesin temsili bir heykelinin de yer aldığı Kızkumu Plajı'nda, bazı tatilciler yürüyüş yaparken bazılarının da güneşlendiği görüldü.

Bölgeye çok sayıda günübirlik tur teknesi ve cip safari ile tatilciler de gelmeye başladı.

Kızkumu Plajı'na turların yanı sıra şahsi araçlarıyla gelen tatilciler, yakın noktadaki Turgut Şelalesi'ne de uğruyor. Turgut Şelalesi'nin doğal güzelliği, çevresi alevlere teslim olmasına rağmen verilen olağanüstü çabayla yanmaktan kurtarılmıştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Marmaris'in önemli turizm bölgelerinden Kızkumu Plajı'nda hayat normale dönmeye başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.