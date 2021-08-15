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Muğla'da makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı

Muğla'nın Milas ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için çalışma yürütüyor.

Muğla'da makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı
AA

15.08.2021, 18:54

Son dakika... Milas'ın Kargıcak Mahallesi'ndeki zeytinlik ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işçileri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına 2 helikopter, 3 TOMA, 5 arazöz ve 3 itfaiye aracıyla müdahale ediliyor.

Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için çalışma yürütüyor.

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