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Muğla'da makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı

Muğla'nın Milas ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için çalışma yürütüyor.