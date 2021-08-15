Son dakika... Milas'ın Kargıcak Mahallesi'ndeki zeytinlik ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işçileri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına 2 helikopter, 3 TOMA, 5 arazöz ve 3 itfaiye aracıyla müdahale ediliyor.
Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için çalışma yürütüyor.
Muğla'da makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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