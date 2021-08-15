Yatağan Şeref Mahallesi'nde 21.159 m2 tarla mahkeme kararıyla satılığa çıkarıldı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Yatağan Şeref Mahallesi'nde 21.159 m2 tarla mahkeme kararıyla satılığa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda tarlanın fiyatı da belirtildi.
Yatağan Şeref Mahallesi'nde 21.159 m2 tarla mahkeme kararıyla satılığa çıkarıldı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Yatağan'da icradan satılık tarla haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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