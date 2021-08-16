Yangın gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolda seyir halinde olan bir servis aracında ilk bilgilere elektrik kontağından dolayı yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın tüm minibüsü sararken araç tamamen yandı. Bu sıra araçtan yükselen alevler yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.
Ormanda başlayan yangını söndürmek için ekipler bölgeye sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Servis aracında başlayan yangın ormana sıçradı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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