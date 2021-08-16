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Haberler Muğla Servis aracında başlayan yangın ormana sıçradı

Servis aracında başlayan yangın ormana sıçradı

Muğla'nın Yatağan ilçesi yakınlarında seyir halindeki bir servis aracında başlayan yangın ormana sıçradı. Olayda servis aracı tamamen yanarken, ormana sıçrayan yangını söndürmek için ekipler seferber oldu.

Servis aracında başlayan yangın ormana sıçradı
İHA

16.08.2021, 10:39

Yangın gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolda seyir halinde olan bir servis aracında ilk bilgilere elektrik kontağından dolayı yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın tüm minibüsü sararken araç tamamen yandı. Bu sıra araçtan yükselen alevler yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.

Ormanda başlayan yangını söndürmek için ekipler bölgeye sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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