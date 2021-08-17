7.2’lik depremde can kaybı sayısı bin 297’ye yükseldi

Haiti'nin Saint-Louis du Sud bölgesinin 12 kilometre kuzeydoğusunda cumartesi günü meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı artıyor. Enkaz altından yüzlerce cansız bedene ulaşılması sonucu can kaybı sayısı bin 297'ye yükseldi. Yaralı sayısı 5 bin 700 olarak tespit edilirken bir çok kişinin ise hala kayıp olduğu ifade edildi. Deprem sonucu binlerce ev, okul ve ibadethane yerle bir oldu. Yaralılarla dolup taşan hastanelerin kapasitesi dolarken, tıbbi malzeme eksikliği yaşandığı öğrenildi.