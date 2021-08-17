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Datça'da dikkat çekmemek için "yazlıkçı" gibi davranan FETÖ'cülerin planı böyle bozuldu

Tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Datça ilçesinde yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 10 zanlının, dikkat çekmemek için kendilerine "yazlıkçı" görünümü verdikleri öğrenildi. Datça ilçesinde yakalanan 10 zanlıdan 3'ünün öncü olarak apart kiraladığı, diğerlerinin de farklı zaman aralıklarında buluşma noktasına gelerek kendilerine yazlıkçı görünümü verdikleri tespit edildi. Datça açıklarında fırtına etkili olunca 4 gün beklemek zorunda kalan şüphelilerin, hava kararınca gruplar halinde bindikleri teknede kaçmaya çalışırken suçüstü yakalandığı öğrenildi.