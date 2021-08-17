Rus iş insanı Alexander Machkevitch'e ait olduğu belirtilen 4 katlı yat, Hisarönü Körfezi'nde açıklarında demirledi.
Machkevitch'in ailesinin ve yakın dostlarının bulunduğu, 91 metre uzunluğundaki yat görenlerin dikkatini çekti.
Spor salonu, yüzme havuzu ve helikopter pistine sahip Lady Lara, dünyanın en büyük yatları arasında gösteriliyor.
Mega yat "Lady Lara" Marmaris'te haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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