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Haberler Muğla Mega yat "Lady Lara" Marmaris'te

Mega yat "Lady Lara" Marmaris'te

Cayman Adaları bayraklı mega yat "Lady Lara", Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Spor salonu, yüzme havuzu ve helikopter pistine sahip Lady Lara, dünyanın en büyük yatları arasında gösteriliyor.

Mega yat Lady Lara Marmaris'te
AA

17.08.2021, 17:11

Rus iş insanı Alexander Machkevitch'e ait olduğu belirtilen 4 katlı yat, Hisarönü Körfezi'nde açıklarında demirledi.

Machkevitch'in ailesinin ve yakın dostlarının bulunduğu, 91 metre uzunluğundaki yat görenlerin dikkatini çekti.

Spor salonu, yüzme havuzu ve helikopter pistine sahip Lady Lara, dünyanın en büyük yatları arasında gösteriliyor.

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