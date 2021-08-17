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Muğla açıklarında 46 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ve Dalaman ilçeleri açıklarında yasa dışı yollarla Yunan adalarına gitmeye çalışan 46 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle 1 kişi gözaltına alındı.

Muğla açıklarında 46 kaçak göçmen yakalandı
DHA

17.08.2021, 11:26

Sahil Güvenlik Komutanlığı dün, Marmaris'in 65 kilometre kırsalında bulunan Bozburun Mahallesi Bozukkale Mevkisi açıklarında kalabalık bir grubun lastik botla yolculuk yaptığı bilgisine ulaştı. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik botta 11 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.
Sahil Güvenlik ekipleri, aynı gün, Dalaman ilçesi açıklarında lastik botta 35 kaçak göçmeni kurtardı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 46 kaçak göçmen; Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Marmaris'te yakalanan göçmenlerin, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliyle kişi başı 1500 Euro karşılığında anlaştıkları, lastik botun motorunun arızalanması üzerine karaya çıkmaya çalıştıkları belirtildi.
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