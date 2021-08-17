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Haberler Muğla Otobüste bulunan dolarlar, Rus turiste teslim edildi

Otobüste bulunan dolarlar, Rus turiste teslim edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Rus turistin otobüste unuttuğu bin 210 dolar otobüs şoförünce bulunarak sahibine ulaştırıldı.

Otobüste bulunan dolarlar, Rus turiste teslim edildi
AA

17.08.2021, 21:59

Rusya'dan tatil için ilçeye gelen Gulieva Leila (28), Milas-Bodrum Havalimanı'nda uçaktan indikten sonra otele gitmek için Adem Aldırak'ın kullandığı Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı MUTTAŞ otobüsüne bindi.

Bodrum Otobüs Terminali'nde tüm yolcular indikten sonra temizlik yapan otobüs şoförü Aldırak, koltuğun üzerinde bin 210 dolar buldu. Buluntu para, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Dairesi Başkanlığına tutanak karşılığında teslim edildi.

İndikten sonra parasını düşürdüğünü anlayan Rus turist Leila, otobüs terminaline gelerek durumu yetkililere bildirdi.

Yetkililer de parasının bulunduğunu bildirmesi üzerine döviz, Gulieva Leila'ya teslim edildi. Parasını teslim alan ve sevinç yaşayan turist, yetkililere teşekkür etti.

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