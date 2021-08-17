Şiddetli yağışlarda bir kadın ve iki çocuğu yaşamını yitirdi

JAPONYA'NIN batı ve güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışlarda bir kadın ile iki çocuğu hayatını kaybetti. Eyaletin Otaki bölgesinde karayolunun kapanması nedeniyle 14 kişi mahsur kaldı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) Fukuoka, Saga, Hiroşima ve Nagazaki eyaletlerine yönelik aşırı yağış tehlikesinin sürdüğünü bildirdi. Yerel idareler şiddetli yağışlar sonrası bölge geneli şimdiye kadar 1,83 milyon kişiye yönelik tahliye çağrısı yapıldığını açıkladı.