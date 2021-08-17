  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla “Yanan alanlara ekolojik kurtarma operasyonu”

“Yanan alanlara ekolojik kurtarma operasyonu”

Muğla’da bilim insanlarının çabalarıyla, yanan ormanlarda ekosistemin geri kazanımı için çalışma başladı. Sağlam tohumların toplanarak gen bankasında korunacağını ve uygun habitatlara dikileceğini aktaran yetkililer, “Hem bitki hem de hayvan türlerini kurtarıyoruz” dedi.

“Yanan alanlara ekolojik kurtarma operasyonu”

17.8.2021

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile üniversitelerden bilim insanlarının da katılımıyla, Muğla'da yanan orman alanlarının ekosisteminin geri kazanımı için acil eylem planı kapsamında 'ekolojik tespit' çalışması başlatıldı. Marmaris ve Köyceğiz'de yanan alanlarda inceleme yapan ekipler, orman varlığının korunması, barındırdığı zengin flora ve faunanın yeniden aynı bölgede yaşamını sürdürmesi için çalışma yürütüyor. Bölgeyi inceleyen ekipler, elde ettikleri verileri raporluyor.

AKADEMİSYENLER DE KATILDI
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Ankara, Hacettepe ve Burdur Mehmet Akif Ersoy üniversitelerinin akademisyenlerinden oluşan uzman ekipler, yapılması gerekenleri belirliyor. Müdürlüğün Araştırma Tescil Daire Başkanı Ümit Turan, Özel Çevre Koruma Bölgeleri ve Doğal Sit alanlarında yangından etkilenen doğal yaşamla ilgili olarak akademisyenlerle çalışma yürüttüklerini söyledi. Turan, "Kurtarabildiğimiz kadar hem bitki türünü hem hayvan türünü kurtarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

YEŞERMELER BAŞLADI BİLE...
Bölgedeki ekolojik anlamda sağlam kalmış tohumları topladıklarını, gen bankasında koruyarak uygun habitatlara dikeceklerini aktaran Ümit Turan, "Doğanın bir yağmur alması durumunda önce makilik alanlar, arkasından ise kızılçamlar yeşerecek. Yani bir gençleşme operasyonu olacak. Şu anda ilk yangınlardan 15 güne yakın bir süre geçmesine rağmen, maki türlerinin köklerinde yeşermeler olduğunu, kızılçamların tohumlarının etrafa saçıldığını ve filizlenmelerin başladığını, taşların altında sürüngenlerimizin hala yaşadığını, böceklerin hala var olduğunu gördük. Çünkü bunlar yangına duyarlı ve kendini nasıl koruması gerektiğini bilen canlılar. Türün yok olup gitme gibi bir durumu yok. Ekolojik sistemin korunması için her türlü bilimsel çalışmayı yapacağız" dedi.

Ömer KUNDAKÇI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

“Yanan alanlara ekolojik kurtarma operasyonu” haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.