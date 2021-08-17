“Yanan alanlara ekolojik kurtarma operasyonu”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile üniversitelerden bilim insanlarının da katılımıyla, Muğla'da yanan orman alanlarının ekosisteminin geri kazanımı için acil eylem planı kapsamında 'ekolojik tespit' çalışması başlatıldı. Marmaris ve Köyceğiz'de yanan alanlarda inceleme yapan ekipler, orman varlığının korunması, barındırdığı zengin flora ve faunanın yeniden aynı bölgede yaşamını sürdürmesi için çalışma yürütüyor. Bölgeyi inceleyen ekipler, elde ettikleri verileri raporluyor.



AKADEMİSYENLER DE KATILDI

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Ankara, Hacettepe ve Burdur Mehmet Akif Ersoy üniversitelerinin akademisyenlerinden oluşan uzman ekipler, yapılması gerekenleri belirliyor. Müdürlüğün Araştırma Tescil Daire Başkanı Ümit Turan, Özel Çevre Koruma Bölgeleri ve Doğal Sit alanlarında yangından etkilenen doğal yaşamla ilgili olarak akademisyenlerle çalışma yürüttüklerini söyledi. Turan, "Kurtarabildiğimiz kadar hem bitki türünü hem hayvan türünü kurtarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.



YEŞERMELER BAŞLADI BİLE...

Bölgedeki ekolojik anlamda sağlam kalmış tohumları topladıklarını, gen bankasında koruyarak uygun habitatlara dikeceklerini aktaran Ümit Turan, "Doğanın bir yağmur alması durumunda önce makilik alanlar, arkasından ise kızılçamlar yeşerecek. Yani bir gençleşme operasyonu olacak. Şu anda ilk yangınlardan 15 güne yakın bir süre geçmesine rağmen, maki türlerinin köklerinde yeşermeler olduğunu, kızılçamların tohumlarının etrafa saçıldığını ve filizlenmelerin başladığını, taşların altında sürüngenlerimizin hala yaşadığını, böceklerin hala var olduğunu gördük. Çünkü bunlar yangına duyarlı ve kendini nasıl koruması gerektiğini bilen canlılar. Türün yok olup gitme gibi bir durumu yok. Ekolojik sistemin korunması için her türlü bilimsel çalışmayı yapacağız" dedi.

Ömer KUNDAKÇI