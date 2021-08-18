Marmaris'te felaket böyle geldi! Ekipler zamanla yarıştı ama acı son önlenemedi

Muğla'da tatilcilerin anılarını kaydeden Orhan Koca, 29 Ağustos günü başlayan yangın felaketini başladığı andan itibaren anbean havadan görüntüledi.

Duman görünür görünmez Orman Yangını Söndürme ekiplerine ait hava araçlarının alevlerle mücadele başlatmasına rağmen yangının anlaşılamaz bir şekilde dakikalar içinde bölgedeki tüm ormanları sardığı görüldü.

5 Ağustos tarihine kadar binlerce dekar alanda devam eden orman yangınları sonucu mavi deniz ile yemyeşil ormanların buluştuğu ormanlık alanlar siyaha büründü. Felaketin başladığı andan itibaren anbean bölgeden alınan görüntüler, felaketin boyutunu gözler önüne serdi.