Gümbet’teki cesedin kimliğini belirlediler

MUĞLA Bodrum'da geçtiğimiz hafta ağaca asılı bulunan cesedin kimliği beli oldu. Gümbet'te 12 Ağustos'ta ağaca asılı bir ceset bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi ve polisin araştırması sonucunda, 26 yaşındaki Adem Bal'a ait olduğu tespit edildi. Koyunbaba mahallesinde bir otelde çalıştığı öğrenilen Bal, memleketi Mersin'e gönderildi.

■ ADEM ÜLKER