Marmaris ilçesi Marina bölgesindeki lunaparkta geçtiğimiz ay içerisinde iki defa silahlı saldırı olayı meydana geldi. İlk olay, 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü yaşandı. Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sıralarında gelen A.B. (26) lunapark işletmecisi U.K.'ye (52) silahla ateş açarak bacağından yaraladı.

Yaralanan lunapark işletmecisi U.K., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayın ardından kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan sivil ekipler, görgü tanıklarının ifadeleri, teknik ve fiziki çalışmalar sonucu saldırıyı düzenleyen şüpheli ve yer gösteren 2 kişinin İzmir'de olduğunu belirledi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde şüphelinin kaldığı eve düzenlenen operasyonda saldırının faili A.B ile saldırgana yardım ve yataklık ettikleri, Marmaris'e gelerek adres ve hedef gösterdikleri ileri sürülen B.H.Ç. (20) ve K.S. (35) yakalanarak gözaltına alındı.

Lunaparkta silahlı saldırı olayında 3 kişi tutuklandı

İzmir'den Muğla'ya getirilen 3 şüpheli, Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Marmaris Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.





İKİNCİ SALDIRININ FAİLİ YAKALANARAK TUTUKLANMIŞTI

Lunaparktaki ikinci saldırı da 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü akşam saatlerinde meydana gelmiş, lunapark çalışanı bir kişiyi silahla yaralayarak kaçan Ş.U. (28) Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları başarılı bir operasyon ile yakalanıp gözaltına alınarak çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.