Motosikletiyle otomobil altında kaldı

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde kullandığı motosikletin otomobille çarpışması sonucu ağır yaralanan belediye personeli Muhammet Dönmez, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Muğla'da önceki gün, motosikletiyle girdiği ters yolda otomobille çarpışması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Mirkan Alpay'ın ardından, dün de benzer bir kaza yine can aldı.

Aydınlıkevler mahallesi Erdal Çerçi Caddesi'nde, T.A. idaresindeki 48 BF 743 plakalı otomobil, Muhammet Dönmez'in (45) idaresindeki 48 U 0589 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada park halindeki bir araçta da hasar meydana geldi. MUSKİ personeli olan ve çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Özel İzan Sağlık Hastanesi'ne kaldırılan Dönmez, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Evli ve bir çocuk babası Dönmez'in ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, talihsiz adamın cenazesi Akçakaya köyünde toprağa verildi.

■ VOLKAN YILDIZ