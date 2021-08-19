Muğla’da 55 kaçak yakalandı

MUĞLA Menteşe'de, jandarma ekipleri ormanda Suriye uyruklu 55 kaçak göçmen yakaladı. Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yerkesik mahallesi Çakallar mevkiindeki ağaçlık alanda saat 01.30 sıralarında 43'ü erkek, 5'i kadın, 7'si çocuk 55 Suriyeli'yi kaçmak üzere saklanırken yakaladı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
■ ADEM ÜLKER
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