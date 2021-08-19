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Haberler Muğla Muğla'da korkunç olay! İnşaat işçisi çöken istinat duvarının altında kaldı

Muğla'da korkunç olay! İnşaat işçisi çöken istinat duvarının altında kaldı

Muğla'nın Datça ilçesinde bir inşaat işçisi, çalıştığı inşaatın istinat duvarının çökmesi sonucu göçük altına kalarak yaralandı. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan inşaat işçisi ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muğla'da korkunç olay! İnşaat işçisi çöken istinat duvarının altında kaldı
İHA

19.08.2021, 14:38

Olay, İskele Mahallesi Çevreyolu mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevreyolu yanında bulunan inşaatın istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Büyük bir gürültü ile çöken duvarın altında kalan inşaat işçisi K.İ.K. yaralandı.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri göçük altında kalan işçiyi göçük altından çıkarttı. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan inşaat işçisi ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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