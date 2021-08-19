Son dakika: Datça'da korkutan deprem!

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 14.26'da ve 15,02 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 42,98 kilometre olarak ölçüldü.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 19, 2021
Büyüklük : 4.6 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 42.98 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 19.08.2021, 14:26:31 TSİ
Enlem : 36.3615 N
Boylam : 27.0988 E
Derinlik : 15.02 km
Detay : https://t.co/CgoWIMsvPL@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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