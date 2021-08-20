Çöken istinat duvarının enkazında can pazarı

Muğla'nın Datça ilçesinde, inşaat halindeki 2 binanın arasında bulunan istinat duvarı çöktü. İnşaatta çalışan elektrik teknisyeni 39 yaşındaki Kadir İhsan Kanat göçüğün altında kaldı. Üzerine beton parçalarının düştüğü Kanat'ı kurtarmak için zamanla yarışan kurtarma ekipleri, genç teknisyeni vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmış olarak çıkardı. Durumu ciddi olan Kadir İhsan Kanat, Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

TAŞLARIN ALTINDA KALDI

Olay, dün saat 11.00 sıralarında, Datça'nın İskele mahallesi, 118 Sokak'ta meydana geldi. İskender Yalçın isimli vatandaşa ait olduğu öğrenilen 2 katlı inşaat ile üst tarafında bulunan bir başka vatandaşa ait 3 katlı yapı arasında kalan yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarı, belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Bu sırada alt taraftaki inşaatta çalışan elektrik teknisyeni evli ve bir çocuk babası 39 yaşındaki Kadir İhsan Kanat, üzerine devrilen taş ve beton yığınlarının altında kalarak ağır yaralandı.

Gürültüyü duyan ve Kanat'ın enkaz altında kaldığını görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliği ve Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale ekipleri (MAG-AME), beton kırıcı ve demir kesme makasları kullanarak göçük altındaki Kadir İhsan Kanat'a ulaştı.

Belden altı göçük altında kaldığı görülen Kadir İhsan Kanat'a sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Bacağı atellenen ve boyunluk takılan Kadir İhsan Kanat, sedyeye alınarak ambulansa taşındı. Olay sırasında bilinci açık olduğu görülen ancak vücudunda ve başında yaralar tespit edilen elektrik teknisyeni Kadir İhsan Kanat, Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İstinat duvarının çökmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

FERDİ YAVUZ