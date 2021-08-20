Kaliteli çayımızı yurt dışında tanıtacağız

İZMİR'DE 2015 yılında 80 metrekarelik bir iş yerinde kurulan ve kısa sürede çay sektöründe isminden söz ettiren Demkan Çay, değerine değer katmaya başladı. Kısa sürede büyüyen şirketin sahibi Fatih Delibalta, yakında bin metrekarelik bir tesise geçeceklerini ve yurt dışına satış yapacaklarını söyledi. Rize'den İzmir'e geldikten sonra 1970 senesinde kereste tesisi kurarak ticaret hayatına atılan Ali Delibalta, ticaretin inceliklerini ailesinin her ferdine öğretti.

MARKA OLDU

BABASINDAN aldığı öğretilerle iş hayatına atılan Fatih Delibalta, 2015 yılında çay sektörüne giriş yaptı. Karşıyaka'da 80 metrekarelik bir dükkanda Demkan Çay'ı kuran Delibalta, kısa süre içerisinde sektörde söz sahibi hale geldi. Dört yıl 80 metrekarelik alanda üretim yapan Fatih Delibalta, 2019 yılında 250 metrekarelik iki katlı tesise geçmesinin ardından İzmir ve Ege Bölgesi'nde çay sektöründe marka oldu.

ÜRETİMLERİNİ bin metrekarelik kapalı bir tesis kurarak sürdürmeyi düşündüklerinin altını çizen Demkan Çay'ın sahibi Fatih Delibalta, "Biz Rizeli bir aileden geliyoruz. Rize'den işlenmiş çayı alıyoruz. Burada demlik poşeti üretiyoruz. Çayı, kağıdında ve diğer ürünlerinde katkı maddesi olmadan tamamen doğal haliyle üretiyoruz. Ege Bölgesi'nin büyük kısmına toptan satışlar yapıyoruz. Türkiye'nin diğer bölgelerine de ürünler göndermeye başladık. Şu anda yurtdışına açılmak için de çalışmalarımız var. Fransa'ya numuneler gönderdik, oradan olumlu haber bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

PERAKENDE SATIŞA DA BAŞLADIK

Fatih Delibalta, sözlerini şöyle sürdürdü: "Demlik poşet çaylarda genelde kalitesiz toz çay ve katkı maddeleri kullanılıyorken, biz Karadeniz'de birinci hasattan elde edilen geniş yapraklı tamamen katkısız çaylarla kaliteli bir çay elde ediyoruz. Toptan satışın yanında şu anda perakende satışa da başladık. TrendYol'dan ve diğer eticaret sitelerinden satış yapıyoruz. Amacımız tüm Türkiye'de herkesin bu çayı içmesini sağlamak. Çay firmaları arasında üst sıralara yerleşmek, Türk çayını yurt dışında tanıtmak istiyoruz."

MERT ALPDÜNDAR