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Haberler Muğla Kuveyt’ten Türkiye’ye anlamlı hediye

Kuveyt’ten Türkiye’ye anlamlı hediye

Kuveyt’ten Türkiye’ye anlamlı hediye

20.8.2021

MUĞLA'DA meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmalarına 45 kişilik personel ve 6 arazöz ile destek veren Kuveyt, beraberinde getirdiği arazöz ve ekipmanlarını İl Afet Acil Durum Müdürlüğüne hediye etti.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Büyükelçi Ghassan Al-Zawawi'ye, Kuveyt'ten gelen ekibin Muğla'nın zor gününde yanında olduğunu, ülkenin dost ve kardeşliğini gösterdiğini söyledi. Afet zamanlarında küçük ve büyük yardım arasında hiçbir fark olmadığını anlatan Tavlı, "Dost ve kardeş ülke Kuveyt'e destek ve yardımları için şükranlarımı sunuyorum. Burada 10 uçak, 50'den fazla helikopter, 12 bin 500 görevli personel ve bir o kadar vatandaşımız, destek verdi. Bu afetin sonuçlandırılması bizim açımızdan çok önemli" dedi.

■ FERDİ YAVUZ

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