Otmanlar Mahallesi Şeytanderesi mevkisinde daha önce soğutma çalışmasının yapıldığı belirtilen ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yeniden yangın başladı.
Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.Köyceğiz yangınında 14'üncü gün! Ve sonunda güzel haber geldi
Son dakika: Muğla Köyceğiz'de orman yangını haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.