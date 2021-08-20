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Son dakika: Muğla Köyceğiz'de orman yangını

Son dakika haberi...Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.

20.08.2021, 14:46 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021, 15:40