  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Köyceğiz'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

Köyceğiz'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

Son dakika... Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan, yaklaşık 11 saat sonra kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Köyceğiz'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
DHA

21.08.2021, 11:12

Köyceğiz'in Otmanlar Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, dün saat 13.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine sarp bölgedeki yangına 12 helikopter ve 2 uçakla havadan, 12 su tankeri, 4 dozer, 40 arazözle de karadan müdahale edildi. Havanın kararmasıyla havadan müdahale durdu.



Orman işçileri ile itfaiye ekiplerinin zor şartlar altında görev yaptığı yangın, 11 saat sonra, saat 00.30 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklar da yeniden bölgeye yönlendirildi.



Köyceğiz'de 29 Temmuz'da çıkan orman yangını 14 günde kontrol altına alınabilmişti.

Muğla Köyceğiz yangını kontrol altında

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Köyceğiz'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.