Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Muğla'da 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Yerin 5.25 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.







Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 16.21'de 5,25 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 35,21 kilometre olarak ölçüldü.