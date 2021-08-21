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Haberler Muğla Mugla’da odalardan tatilcilere davet var

Mugla’da odalardan tatilcilere davet var

Mugla’da odalardan tatilcilere davet var

21.8.2021

MUĞLA'DA faaliyet gösteren odalar ve borsalar ortak çağrı yayınlandı. Çağrıda 'Birlikte daha güçlüyüz' denilerek vatandaşlar tatile davet edildi. Bodrum Ticaret Odası, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, Marmaris Ticaret Odası, Milas Ticaret ve Sanayi Odası, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Muğla Ticaret Borsası ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum, Fethiye ve Marmaris şubelerinin ortak çağrısında, yangın sonrası hızlı bir toparlanma sürecinden sonra tüm işletmelerin misafirlerini ağırlamak için hazır oldukları belirtildi.

ADEM ÜLKER

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