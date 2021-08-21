  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Muğla'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı

Muğla'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde üç aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Muğla'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı
AA

21.08.2021, 16:47

Recep Yöntem'in kullandığı 48 S 2780 plakalı personel minibüsü ile Cebrail Bahçi idaresindeki 48 SA 050 plakalı otomobil ve Müslüm Arslan Tosun yönetimindeki 48 F 9865 plakalı kamyonet, Foça Mahallesi Cahit Beğenç Bulvarı Cevdet Oskay Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada sürücüler Yöntem (57) ve Bahçi (20) ile araçlarda bulunan Damla Aytaç (33), Serap Eryoruk (40), Fatma Gül Çakıroğlu (45), Sinan Kaya (27), Koray Tanış (41), Mehmet Kaan Kanat (19), Havva Kalkanlı (32), Seher Türkan Demirtaş (31) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.