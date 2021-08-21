Resim tutkusu engel tanımadı

MUĞLA Ortaca'da, geçirdiği kaza nedeniyle 20 yıldır tekerlekli sandalyeye bağımlı olarak yaşamını sürdüren Gülay Çolak (42), resim tutkusuyla yaşama tutundu. Bir evin duvarını tuvale çeviren Çolak, yaptığı resimlerle de geçimini sağlamaya başladı. Dalyan mahallesinde yaşayan Hollandalı Maria Jonker'in evinin duvarına doğum günü hediyesi olarak köy yaşantısını simgeleyen bir resim yapan Çolak, "Önce kızım sonra resim beni hayata bağladı. Yaşam enerjim, yaşam sevincim, benim her şeyim resim" dedi. Taşları boyayarak resme başladığını belirten bir çocuk annesi Çolak, cadde ve sokakların, yıkık ve döküntü binaların resimle donatılmasını istediğini söyledi.

ÖMER KUNDAKÇI